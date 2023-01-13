في ظل العادات الغذائية السيئة.. 5 علامات تدل على إصابة الطفل بالسكري

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حذر طبيب كندي شهير من 5 علامات على إصابة الأطفال بمرض السكري في ظل العادات الغذائية السيئة، مثل التهام الأطعمة الدهنية ونمط الحياة غير النشط.

وحث الطبيب الكندي، لانغيس ميشود، الآباء والأمهات على ضرورة الانتباه لتلك العلامات تجنبا لإصابة أطفالهم بهذا المرض الذي يسمى “القاتل الصامت”، وتلك العلامات هي:

تدهور البصر

ويتسبب مرض السكري من النوع الثاني في تدهور البصر، إذ إنه السبب الرئيسي لفقدان البصر بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و74 عاما.

ووفق “ميشود”، فإن الشباب المصابين بالسكري من النوع الثاني، هم أكثر عرضة بـ88 مرة للإصابة باعتلال الشبكية، مقارنة بمرضى السكري من النوع الأول من نفس العمر.

الشعور بالعطش

إذا كان لدى شخص ما مستويات عالية من السكر في الدم، فقد يؤدي ذلك إلى الجفاف، وبالتالي يعاني الشخص من العطش الشديد، وهو ما يتسبب في الشعور بالدوار أو جفاف الفم الشديد، ويمكن أن يمنع مرض السكري الجسم من امتصاص الماء.

كثرة التبول

ويحدث هذا لأن البنكرياس الذي ينتج الأنسولين، أصبح متعبا لدرجة أنه لم يعد قادرا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين، ثم تنتقل هذه المستويات المرتفعة من السكر في الدم إلى البول، في محاولة لطردها من الجسم.

فقدان الوزن

ويحدث هذا نظرا لأن عدم وجود كمية كافية من الأنسولين يمنع الجسم من الحصول على الغلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامه كطاقة، وعندما يحدث هذا، يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة، ما يؤدي إلى انخفاض وزن الجسم.

الإرهاق

أشار “ميشود” إلى أن الكثير من مرضى السكري يشعرون بالتعب والخمول أو الإرهاق، بصورة أكثر من المعتاد، وهو ما يمكن أن نلاحظه على الطفل، ووقتها يجب التوجه إلى الطبيب فورا.