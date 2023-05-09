في ظل تلاشي مخاوف الركود.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً مع نهاية تعاملات أمس (الإثنين) بأكثر من 2% في ظل تلاشي مخاوف الركود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع خام برنت عند التسوية 1.71 دولار أو 2.3 % إلى 77.01 دولار، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار أو 2.6 % إلى 73.16 دولار.

واعتبر محللون أن المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب وزيادة الإمدادات كان مبالغاً فيها، فيما يتوقع أن تصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع تقريراً عن مؤشر أسعار المًستهلكين، وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.