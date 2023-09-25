“في عالم المخدرات تفقد الإنسانية”.. متعافٍ يروي المشكلات التي واجهها بسبب الإدمان

أجرت قناة “السعودية” لقاءا مع أحد مدمني المخدرات، تحدث فيها عن المشكلات التي واجهها بسبب تعاطيه لهذه المواد السامة.

وقال إنه تحول من شخص طبيعي إلى شخص عصبي، وهذا الأمر أدى إلى نفرة بعض أفراد أسرته عنه.

وأضاف أنه بات مصدر قلق لأسرته، واصفا نفسه بأنه كان بمثابة قنبلة موقوتة من الممكن أن تنفجر في أية لحظة.

وأوضح أنه من المواقف التي لا زال يتذكرها أنه ذات يوم، أصيبت والدته بنوبة قلبية حادة وطلبت منه إسعافها، وخلال ذهابه بها إلى المستشفى أجرى اتصالا بمروج المخدرات وبمجرد أن أدخل والدته إلى المستشفى تركها وذهب له ليأخذ الجرعة.