في عامها الـ 94.. المملكة تسارع خطاها نحو مصاف العالم

نشرت قناة “الإخبارية تقريرا، قالت فيه إن المملكة العربية السعودية في عامها الـ 94 تسارع خطاها نحو مصاف العالم، مؤكدة أن مسيرة الدول تقاس بإنجازاتها ومكانتها وقوتها المؤثرة.

وذكرت أن المملكة برؤيتها 2030 تبني مستقبلا مزدهرا لوطن وشعب طموح، وسارعت لتحقيق أعلى مستويات النماء والرفاهية.

وأوضحت أن الخفاق الأخضر يرفرف دائما فوق جبال من الإنجازات التي تتوالى في المجالات كافة لوطن يعيش حاضره المزدهر ويصنع مستقبله المشرق متكئا على إرث من الفخر والأصالة.

وأفادت بأنه في عهد رؤية 2030 التي انطلقت أولى خطواتها من الهوية والطموحات الوطنية تعيش المملكة حاضرا زاهرا وثقة بمستقبلها الواعد.