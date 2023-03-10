في متناول الجميع.. مشروبات تنقذك من ترهل الجسم

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منح الله الإنسان الكثير من النعم، منها خاصية عودة الجلد إلى شكله ووضعه الطبيعي.
ترهلات الجسم:
يساعد تناول بعض المشروبات في خسارة الوزن بشكل منظم، حيث تحافظ على صحة الجلد وتقلل من ترهلاته، ومن أبرز هذه المشروبات، بحسب موقع ” ويب طب”:
1-عصير الليمون:
يساعد على تعزيز فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد نتيجة الآتي:
-يعد قليل السعرات الحرارية.
– تعزيز عملية الهضم.
– يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.
– كما يساعد على ترطيب الجلد والمحافظة على مرونته.
2– عصير الكرفس:
عصير صحي ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعلها أحد الخيارات الجيدة لتعزيز فقدان الوزن.
3– عصير الشمر:
يساعد في شد ترهلات الجسم؛ لأنه غني بالألياف التي تحسن عملية الهضم وتساعد على خسارة الوزن.
4– الماء:
شرب كميات كافية من الماء، يساعد على ترطيب الجسم يوميًا والمحافظة على صحة الجسم وصحة الجلد، لأن جفاف البشرة يزيد من مشكلات الترهل.