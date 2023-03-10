في متناول الجميع.. مشروبات تنقذك من ترهل الجسم

لكن قد يحدث للإنسان بعض العوارض التي تُفقد الجلد هذه القدرة، حيث يبدأ بالترهل، بسبب تقدم بالعمر، وفقدان الوزن بشكل سريع.

ترهلات الجسم:

يساعد تناول بعض المشروبات في خسارة الوزن بشكل منظم، حيث تحافظ على صحة الجلد وتقلل من ترهلاته، ومن أبرز هذه المشروبات، بحسب موقع ” ويب طب”:

1-عصير الليمون:

يساعد على تعزيز فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد نتيجة الآتي:

-يعد قليل السعرات الحرارية.

– تعزيز عملية الهضم.

– يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

– كما يساعد على ترطيب الجلد والمحافظة على مرونته.

2– عصير الكرفس:

عصير صحي ومنخفض السعرات الحرارية، مما يجعلها أحد الخيارات الجيدة لتعزيز فقدان الوزن.

3– عصير الشمر:

يساعد في شد ترهلات الجسم؛ لأنه غني بالألياف التي تحسن عملية الهضم وتساعد على خسارة الوزن.

4– الماء:

شرب كميات كافية من الماء، يساعد على ترطيب الجسم يوميًا والمحافظة على صحة الجسم وصحة الجلد، لأن جفاف البشرة يزيد من مشكلات الترهل.