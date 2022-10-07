في مهرجان سنيك مي .. فريق تصميم بريطاني ينفذ رغبات الزوار على أحذيتهم وحقائبهم

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يقود المصمم الإنجليزي القادم من مدينة مانشستر شمال إنجلترا “Matt Burgess” وفريقه المكون من ستة مصممين عمليات الرسم على أحذية وحقائب زوار مهرجان “سنيك مي”، المخصص لعرض أحذية السنيكرز في العاصمة الرياض، منذ مطلع أكتوبر الجاري.

ويتيح المهرجان لزواره فرصة المشاركة في تصميم أحذيتهم وفق رغباتهم بمساعدة خبراء في مجال الرسم والتصميم على الأحذية والحقائب، وسائر المقتنيات المعروضة في المهرجان الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.

ويوفر المهرجان للزوار عددًا من الخيارات المتنوعة والحصرية، من بينها إمكانية تغيير الألوان والشعارات والخامات، إضافةً إلى الكتابة عليها، فضلًا عن إعطاء الزوار فرصة وضع لمساتهم الشخصية النهائية على الأحذية التي تصنع من أفخر أنواع الجلود وأجودها على مستوى العالم.

ويتابع زوار المهرجان مراحل تصنيع مقتنياتهم في تجربة شيقة وفريدة، تمزج بين الترفيه والتسوق، وتصميم عدد من الشعارات الحصرية الخاصة بالزوار حسب رغباتهم، وتوصيات الخبراء القائمين على عمليات الرسم والتصميم.

وكان المصمم الإنجليزي العالمي “Matt Burgess” وفريقه قد أمضوا نحو 8 أعوام في مجال تصميم أحذية السنيكرز والحقائب واللوحات بشكل يدوي، إضافةً إلى مشاركتهم في أكثر من 50 دولة حول العالم.

ويُعد مهرجان “سنيك مي” حدثًا ضخمًا يستقطب كل ما يتعلق بعالم السنيكرز الواسع وفئاته المتنوعة، ويمنح مجموعةً من التجارب الشيقة لمحبي المجال والراغبين في استكشاف خياراته النادرة والحديثة.