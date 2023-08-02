في وضح النهار.. لصوص يسرقون مجوهرات قيمتها بالملايين

ووقعت حادثة السطو قرب توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد بها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة.

وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية.

وجرى فتح تحقيق، وقال مصدر مطلع إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه فيهم.