في يومها الثاني.. “القافلة الزراعية الإرشادية” تواصل نشاطها في محايل عسير

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تواصل القافلة الزراعية الإرشادية يومها الثاني على التوالي في محافظة محايل عسير، مقدمة الكثيرَ من الخدمات الزراعية بطريقة ذكية وعصرية.
ويواصل الزوار ارتياد القافلة، التي تتكوّن من 40 جناحًا ومعرضًا ومسرحًا وورشة عمل وركنًا خاصًّا للهدايا، وتهدف القافلة لزيادة الوعي بأهمية الزراعة وتنمية دور المزارعين وتطوير مهاراتهم، وتقديم خدمة تسويقية مجانية للأسر المنتجة والمزارعين والنحّالين لعرض منتجاتهم وبيعها وتعريف الزوار عليهم وعلى منتوجاتهم، كما يقدّم المعرض الكثير من الخدمات، إضافة إلى ورش عمل يحاضر فيها مختصون وكفاءات بهدف تنمية وتثقيف وتطوير المزارع السعودي، كما يقدم المسرح يوميًّا فقرات جاذبة ومميزة، منها الوطني والفلكلور الشعبي ما يتناسب مع الأطفال.
مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله بن حسن الويمني، أشاد بدور الوزارة المستمر، وتوجيهات الوزير ونائبه وكافة مسؤولي الوزارة في تنمية وتطوير واستمرارية نشاط المزارع والزراعة، مؤكدًا أن القافلة الإرشادية الزراعية تبذل جهودًا جميلة، وأصبحت علامة فارقة ينتظرها الروّاد ومحبُّو الزراعة والتسوّق في منطقة عسير؛ أسوة بباقي مناطق المملكة.
وكانت القافلة الزراعية الإرشادية قد انطلقت عصر أمس، وتستمرّ حتى مساء السبت الساعة العاشرة مساء.
وتفتح القافلة أبوابها الساعة 4 عصرًا وحتى العاشرة مساء، وتحظى باهتمام كبير من قبل الزوار والمتابعين.
جدير بالذكر أن فكرة القافلة جاءت بطريقة جميلة؛ إذ تقام في موقع محدَّد، وتستمر فيه لمدة محددة، تجمع ما بين التسوق والتثقيف والتعليم والترويح بشكل جمالي وهادف.