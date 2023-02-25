في يومها الثاني.. “القافلة الزراعية الإرشادية” تواصل نشاطها في محايل عسير

ويواصل الزوار ارتياد القافلة، التي تتكوّن من 40 جناحًا ومعرضًا ومسرحًا وورشة عمل وركنًا خاصًّا للهدايا، وتهدف القافلة لزيادة الوعي بأهمية الزراعة وتنمية دور المزارعين وتطوير مهاراتهم، وتقديم خدمة تسويقية مجانية للأسر المنتجة والمزارعين والنحّالين لعرض منتجاتهم وبيعها وتعريف الزوار عليهم وعلى منتوجاتهم، كما يقدّم المعرض الكثير من الخدمات، إضافة إلى ورش عمل يحاضر فيها مختصون وكفاءات بهدف تنمية وتثقيف وتطوير المزارع السعودي، كما يقدم المسرح يوميًّا فقرات جاذبة ومميزة، منها الوطني والفلكلور الشعبي ما يتناسب مع الأطفال.