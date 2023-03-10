في يومها العالمي.. “الضمان الصحي”: وثيقة التأمين تغطي الغسيل وزراعة الكلى

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كشف مجلس الضمان الصحي عن تغطية وثيقة التأمين تكاليف الغسيل الكلوي لمرضى الكلى المزمن بـ180 ألف ريال، وعمليات زراعة الكلى.

وأوضح المجلس ضمن اليوم العالمي للكلى أن وثيقة الضمان الصحي الأساسية حالياً تساعد مرضى الكلى المزمن من خلال الباقات المبتكرة لرعاية الغسيل الكلوي.

وبيّن أن فوائد زراعة الكلى تكمن في تحسين جودة حياة المريض ورفع معدل الطاقة والنشاط، والتخلص من أجهزة الغسيل الكلوي ومضاعفات استخدامها، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أنها تساعد على زيارة الإنتاج الطبيعي لكرات الدم الحمراء “الهيموجلوبين”، إضافة إلى تعزيز النمو الطبيعي خاصة أثناء سن المراهقة.