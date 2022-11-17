في 13 مباراة فقط.. هالاند يحقق ما فعله رونالدو في 3 مواسم مع اليونايتد

يقدم المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مستوى مميز للغاية مع نادي مانشستر سيتي من انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الصيفية 2022-2023.

قيمة هالاند التسويقية

وانضم إيرلينج هالاند لمانشستر سيتي بعد دفع الأخير قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بوروسيا دورتموند، والذي يبلغ 60 مليون يورو، ووفقا للعديد من الصحف الإنجليزية.

أهداف هالاند مع السيتي

ونجح هالاند في وضع بصمته مبكرًا مع السيتي منذ الجولة الأولى من منافسات مسابقة البرليميج ليج، حيث لعب 13 مباراة تكمن فيها من تسجيل 18 هدفا، ويعد هذا الرقم قياسي في أول مشاركة للاعب بالمسابقة الأقوى عالميا.

أهداف رونالدو مع اليونايتد

وتمكن مهاجم مانشستر سيتي في معادلة رقم كريستيانو رونالدو أثناء تواجده مع مانشستر يونايتد في تجربته الأولى حيث سجل رونالدو 18 في 95 مباراة خاضها الاعب في البرليميج، ليعادل هالاند رقم رونالدو في 13 مباراة فقط.

هالاند يعد واحدًا من أفضل المهاجمين الشباب في كرة القدم الأوروبية حاليًا، وتثبت الأرقام التي حققها في مسيرته أنه قد يكون القطعة الناقصة في فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.