في 2024.. “الذكاء” يغزو السيارات والدراجات

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يراهن تقنيون على ظهور جرعة دسمة من المنتجات والتقنيات والأدوات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عام 2024، والمنتظر الإعلان عن بعضها بمعرض (CES) في لاس فيغاس الذي ينعقد الأسبوع الجاري.

وتشير التوقعات إلى ظهور تقنيات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تمتد إلى السيارات، والدراجات البخارية، وسماعات الرأس، والكاميرات، ومكبرات الصوت، وأجهزة التلفزيون، والأجهزة المحمولة، فضلاً عن إعلان شركات مثل “إنتل” و”كوالكم” عن شرائح تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي على الأجهزة التي تحملها.

كما ينتظر أن تعلن شركات مثل “هوندا” عن سيارات كهربائية جديدة مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما سيتم التركيز على التكنولوجيا الصحية بشكل أكبر، وستظهر تكنولوجيا التجميل في المقدمة لأول مرة، إلى جانب الإعلان المتوقع عن تقنية الواقع الممتد الجديدة التي تستعد لها شركات كبيرة مثل “أبل” و”ميتا”؛ وهي تقنية تهدف إلى تعزيز النظارات وسماعات الرأس بتقنيات الذكاء الاصطناعي.