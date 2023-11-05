في 4 مدن.. هذه كميات الأمطار المسجلة خلال الـ 12 ساعة الماضية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن كميات الأمطار المسجلة على المملكة ابتداءً من التاسعة صباح السبت، ولمدة 12 ساعة، في كل من: الرياض وتبوك والمدينة المنوّرة والقصيم.