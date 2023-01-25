في 9 خطوات.. منصة جدارة تتيح التقديم على الوظائف التعليمية والإدارية

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حددت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارة” شروط التقديم على عدد الوظائف التعليمية والإدارية بمختلف أنواعها، والتي يتم التقديم عليها إلكترونياً.

وتتيح منصة جدارة إمكانية التقديم الإلكتروني على الوظائف وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في المتقدم، وهي كالآتي:

شروط التقديم عبر جدارة

1- يجب أن يكون المتقدم على الوظيفة سعودي الجنسية.

2- أن يمتلك المتقدم حساب في النظام

3- أن يكون الوظيفة متوافقة مع الدرجة الأكاديمية التي يحملها المتقدم.

4- توفر الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل على أن تكون موثقة.

5- يجب أن يكون المتقدم لا يعمل في أي وظيفة حكومية.

6- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.

آلية وطرق التقديم عبر جدارة

ويمكن للمواطنين التقديم على وظائف منصة جدارة من خلال الخطوات التالية بسهولة:

• فتح الموقع الإلكتروني لمنصة جدارة وتسجيل الدخول.

• الضغط على خانة التقديم على وظائف جدارات.

• إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها بدقة.

• تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.

• كتابة الوظائف التي تم اختيارها من القائمة الشخصية.

• الضغط على كلمة “حفظ”.

• قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة والموافقة عليها.

• إرفاق المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

• الضغط على “تقديم”.

ماذا تعرف عن منصة جدة؟

“جدارة” هي المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، وأنشئت مؤخرًا بقرار من مجلس الوزراء، نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية “أم القرى”، وتشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

وبحسب قرار إنشائها، فإن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، هدفها الرئيس هو توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.

أهداف وخدمات منصة جدارة

ولتحقيق أهدافها تقوم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالعديد من الإجراءات والخدمات ومنها:

1- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.

2- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة.

3- تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.

4- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية.

5- توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.

6- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.

7- أتمتة العمليات.

8- تسجيل وثائق التعيين.

9- الخدمات المساندة.