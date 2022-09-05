قائد القوات المشتركة يستعرض سير العمليات العسكرية في اليمن

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استقبل قائد القوات المشتركة، نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود عزيز، اليوم الاثنين الموافق 05 سبتمبر 2022م.

التعاون العسكري بين السعودية واليمن

جرى خلال الاستقبال استعراض الموقف العام وسير العمليات العسكرية الجارية في اليمن، ويأتي اللقاء في إطار التنسيقات والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.

كما استقبل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد قوات الدفاع الجوي السوداني الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر، لاستعراض سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني.