قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية يقف على جاهزية مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة لموسم حج هذا العام 1444هـ

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وقف قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد عبدالله بن فهد الفارس، على استعدادات وجاهزية مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ، من خلال استقبال المكالمات الأمنية والإنسانية كافة، وتقديم المساعدة اللازمة لهم على رقم الطوارئ الموحد (911).

وحثّ العميد الفارس منسوبي ومنسوبات المركز على سرعة الاستجابة في الرد على المكالمات الواردة من المواطنين والمقيمين والزوار، وضيوف الرحمن، وإحالتها للجهات المختصة في وقت قياسي، والتعامل معها بدقة واحترافية عالية وبعدة لغات، ومتابعتها حتى انتهائها، وتقديم الدعم والمساندة للجهات الشريكة في المركز وتطبيق خطة الطوارئ الشاملة في الحج وتحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية.

يذكر أن مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) أحد أهم مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، فيما يخدم مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة (16) محافظة، إضافة إلى مدينة مكة المكرمة، وأسهم في توحيد (47) غرفة عمليات في مكان واحد.