قائد قوة جوازات الحج: العمل بمطار جدة على مدار الساعة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن

وأكمل قائد قوة جوازات الحج ، أن المديرية العامة للجوازات تشارك مع القطاعات الأخرى بمبادرة «طريق مكة» والتي شملت هذا العام 7 دول مختلفة تتم إجراءات الحجاج فيها وبمجرد وصولهم مطار الملك عبدالعزيز يتوجهون مباشرة إلى الناقلة التي تنقلهم إلى مكة المكرمة دون أي إجراء آخر.

فيديو | قائد قوة جوازات الحج اللواء سليمان اليوسف: قوة جوازات الحج بمطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج#الإخبارية#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/rDep3ABsS4 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2023