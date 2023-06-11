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قائد قوة جوازات الحج: العمل بمطار جدة على مدار الساعة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 11 يونيو 2023 - 11:06 مساءً

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قال قائد قوة جوازات الحج اللواء سليمان اليوسف، إن قوة جوازات الحج بمطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج.

وأضاف «اليوسف»، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن قوة جوازات الحج تعمل على تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن وأخذ الخصائص الحيوية ومساعدة الحجاج بكل ما يحتاجون إليه.

وأكمل قائد قوة جوازات الحج ، أن المديرية العامة للجوازات تشارك مع القطاعات الأخرى بمبادرة «طريق مكة» والتي شملت هذا العام 7 دول مختلفة تتم إجراءات الحجاج فيها وبمجرد وصولهم مطار الملك عبدالعزيز يتوجهون مباشرة إلى الناقلة التي تنقلهم إلى مكة المكرمة دون أي إجراء آخر.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 11 يونيو 2023 - 11:06 مساءً
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