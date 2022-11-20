ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم 2022، حيث تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوجة لمشاهدة فعاليات حفل افتتاح كأس العالم، كما أن البطولة ساحة ليظهر نجوم كرة القدم موهبتهم في أهم حدث عالمي، وعادة ما تكون شهادة ميلاد للعديد من النجوم، أو فرصة لمساعدة لاعب في اقتناص جائزة مهمة حال التتويج باللقب.

قائمة أبرز النجوم الغائبين عن كأس العالم 2022

ويشهد كأس العالم الحالي المقام في قطر، غياب العديد من النجوم الذين كان متوقع لهم الظهور بشكل قوي مع منتخباتهم بلادهم، وسيفوت العديد منهم فرصة الظهور في هذا العرس العالمي بسبب الإصابة أو الاستبعاد، في حين هناك فئة أخرى من اللاعبين لم تنجح منتخباتهم في التأهل.

كريم بنزيما

وانضم كريم بنزيما مهاجم المنتخب الفرنسي وصاحب الكرة الذهبية إلى قائمة الغائبين عن بطولة كأس العالم بسبب تعرض للإصابة واستبعاده من قائمة المنتخب الفرنسي.

ساديو ماني

وسيغيب أيضا للإصابة السنغالي ساديو ماني، الذي جاء خلف بنزيما في ترتيب الجائزة الذهبية، وذلك بعد تعرضه للإصابة في أحد المباريات مع فريقه بالدوري الألماني.

إيرلينغ هالاند (النرويج)

كانت بداية هالاند، اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 عاما، رائعة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بتسجيله 17 هدفا في أول 11 مباراة في الدوري الإنجليزي، لكن منتخب النرويج فشل في التغلب على هولندا في المباراة المؤهلة لكأس العالم، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق عندما التقيا في أوسلو، وغاب هالاند عن هذه المباراة الحاسمة بسبب الإصابة.

محمد صلاح (مصر)

أهدر صلاح، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ركلة حاسمة أمام السنغال ضمن ركلات الترجيح التي أطاحت بمصر من تصفيات المونديال.

نجوم مستبعدون

يعتبر المدافع الإسباني سيرجيو راموس، والمهاجم البرازيلي فيرمينيو، وقلب الدفاع الألماني ماتيس هوملس، والحارس الإسباني دافيد دي خيا، ومواطنه لاعب الوسط تياغو ألكانتارا، والبرتغاليان ريناتو سانشيز وجواو موتينيو من أبرز المستبعدين عن مونديال قطر لأسباب فنية.

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