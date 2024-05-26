قائمة “سكوبس” العالمية تصنف مجلة “الهندسة” بجامعة الملك خالد ضمن قواعدها العلمية

المناطق_واس

حصلت مجلة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد “الرواد في الهندسة والبيئة المبنية” على قبول تصنيفها ضمن قاعدة بيانات (سكوبس) العالمية، حيث نجحت في تحقيق معايير الاعتماد والمتوافقة مع المعايير العالمية.

وثمّن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، جهود إدارة النشر العلمي وكلية الهندسة وهيئة التحرير للوصول إلى هذا الإنجاز.

من جهته ، أوضح رئيس هيئة تحرير مجلة “الرواد في الهندسة والبيئة المبنية” الدكتور محمد خلوفة آل مسفر أن مجلة “الرواد في الهندسة والبيئة المبنية” (Frontiers in Engineering and Built Environment) حققت إنجازًا كبيرًا بتصنيفها ضمن قاعدة البيانات العالمية للمجلات SCOPUS INDEXED JOURNALS، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف شهادة للمجلة وللعمل الذي قام به فريق التحرير خلال سنوات النشر، وهو إنجاز مهم لمجلة في هذا المجال في مثل هذا الوقت المبكر من نشأتها، لتصبح أول مجلة علمية في الجامعة تحصل على هذا التصنيف المرموق حيث يُظهر هذا الإنجاز التزام المجلة بتقديم أبحاث علمية ذات جودة عالية والمساهمة الفعالة في المجتمع الأكاديمي العالمي.

يُشار إلى أن قاعدة بيانات “سكوبس” تأسست عام 2004م وتعتبر ضمن أفضل قواعد البيانات عالميًا ومن أهم وأضخم قواعد البيانات الخاصة بتصنيف المجلات العلمية، حيث تسعى جميع المجلات المحلية والعربية والعالمية للحصول على هذا التصنيف.