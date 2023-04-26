قادمة من السودان.. سفينة عسكرية هندية تحمل 278 شخصاً تصل جدة

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وصلت اليوم (الأربعاء) إلى ميناء جدة الإسلامي سفينة عسكرية هندية قادمة من السودان، تحمل على متنها 278 شخصاً من رعايا الهند.

واستقبل ركاب السفينة لحظة وصولهم عدد من المسؤولين بالميناء بعبارات الترحيب والحلوى، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء رعايا الدول من السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية أنها أجلت حتى يوم أمس (الثلاثاء) نحو 356 شخصاً بينهم 101 مواطن سعودي، و255 شخصاً من 26 جنسية مختلفة، وأكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان استمرار المملكة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت لطلب مساعدة رعاياها ونقلهم لأماكن آمنة.