قاذفات روسيا النووية تتحرك على حدود أوكرانيا.. ماذا يحدث؟

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كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، عن رصد قاذفات نووية روسية علي حدود أوكرانيا.

وتفصيلا، أوضح أوليكسي هروموف، نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، إن القاذفات النووية من طراز Tu-95MS شوهدت في المجال الجوي لثلاث مناطق منفصلة.

وتابه أن هذه القاذفات شوهدت في أقاليم ساراتوف وسامارا وأورنبورج الروسية، فقد شوهدت أيضًا في المجال الجوي فوق المنطقة الشرقية لروسيا وفوق بحر بارنتس.