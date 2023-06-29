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قاصدو المسجد الحرام ينعمون بأجواء روحانية وسط خدمات متكاملة

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 يونيو 2023 - 8:00 مساءً

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يشهد المسجد الحرام خلال هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من حجاج بيت الله الحرام.

وهيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي جميع المصليات بالمسجد الحرام ، مقدمة الخدمات والتسهيلات لقاصديه من المصلين والمعتمرين ، ليؤدوا مناسكهم في أجواء إيمانية آمنة وتكثيف الجهود للاستفادة من جميع المساحات والأماكن المخصصة للصلاة ، وتوفير حافظات ماء زمزم وتوزيعها على قاصدي المسجد الحرام في جميع المواقع .

كما جرى تطهير المواقع وتعقيمها وتعطيرها و فرشها بسجاد جديد، وغسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه،
ووفرت الرئاسة العربات الكهربائية والعادية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر تطبيق “تنقل” إلى جانب حزمة من الخدمات، منها عمليات الغسل التي تصل إلى (10) مرات يومياً.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 29 يونيو 2023 - 8:00 مساءً
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Waleed

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