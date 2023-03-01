قاصر يتزعم عصابة إلكترونية لسرقة عملاء البنوك

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قبضت الشرطة الإسبانية على عصابة إلكترونية، يتزعمها قاصر، احتالت على 200 عميل مصرفي.

وكشفت الشرطة، أن العصابة الإلكترونية استولت على 350 ألف يورو، في شهرين.

وإلى جانب زعيم العصابة القاصر، الذي لم يتم الكشف عن عمره على وجه الدقة، قبضت الشرطة على 24 آخرين في برشلونة وملقا وقادش.

وأسفرت عمليات تفتيش لـ6 مبانٍ عن مصادرة أسلحة نارية وهواتف محمولة ومخدرات و10 آلاف يورو نقداً، مع وجود معلومات تفصيلية مصرفية لنحو 100 ألف عميل في 18 مؤسسة مالية.

وسرقت العصابة البيانات من خلال رسائل بريد إلكتروني احتيالية، ورسائل نصية قصيرة، ورسائل على تطبيق واتساب، ومكالمات هاتفية.

ولم يبتكر زعيم العصابة القاصر، الذي شكَّلها وتولى إدارتها، الأدوات الرقمية فحسب، بل باعها أيضاً لمنظمات إجرامية أخرى.