قاضية أمريكية تغرم “المركزي الإيراني” 1.68 مليار لأسر ضحايا تفجير “بيروت 1983”

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أمرت قاضية أمريكية البنك المركزي الإيراني ووسيطاً أوروبياً بدفع 1.68 مليار دولار، لأسر جنود قُتلوا في هجوم بسيارة ملغومة استهدف ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983.

واستندت القاضية لوريتا بريسكا في حكمها إلى قانون اتحادي صدر عام 2019، والذي قضى بتجريد البنك من حصانته السيادية من الدعوى القضائية التي سعت إلى إنفاذ حكم ضد إيران بسبب تقديمها دعما ماديا للمهاجمين.

وأسفر تفجير في ثكنات مشاة البحرية عن مقتل 241 من أفراد القوات الأمريكية في 23 أكتوبر 1983، حيث صدر حكم قضائي في صالح الضحايا وعائلاتهم، ويلزم إيران بدفع 2.65 مليار دولار عام 2007 بسبب الهجوم.