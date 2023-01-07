قاض أمريكي يطالب برفع دعوى قضائية ضد ترامب و3 من أبنائه

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أكد قاض في المحكمة العليا بولاية نيويورك الأمريكية اليوم / السبت / أنه لا بد أن تقيم المدعية العامة دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب و3 من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب تتهمهم فيها بالاحتيال في تقدير الأصول العقارية للمنظمة وصافي ثروة ترامب.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن المدعية العامة ليتيسيا جيمس وجهت اتهامات لهم في سبتمبر الماضي بتضخيم أصول ترامب بمليارات الدولارات.

وقالت جيمس في بيان إن ” تحقيقها خلص إلى أن ترامب شارك في سنوات من الاحتيال المالي المكثف لإثراء نفسه وخداع النظام، وإنه لا بد وأن يدافع عن نفسه أمام القضاء “.