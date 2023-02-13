قافلات على أبواب حلب.. الأسد يشترط لإدخالها!

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بعد 48 ساعة من انتظار القوافل الإنسانية وكوادرها من سوريين وأجانب، لا يزال النظام السوري يرفض دخول قوافل المنظمات من بينها الهلال الأحمر الكردي القادمة من مناطق “الإدارة الذاتية” إلى المناطق المنكوبة بحلب، دون التنازل عن شروطه.

فقد توقّفت القافلة المؤلفة من 5 شاحنات وسيارتي إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية عند معبر التايهة بريف منبج شرقي حلب، دون حديث عن وجهة جديدة.

النظام يشترط

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن النظام يشترط بأن تسلم المساعدات له، لتوزيعها عن طريق الهلال الأحمر السوري، فيما يرفض الهلال الأحمر الكردي، تسليم المساعدات لجهة عسكرية، خوفا من سرقتها أو توزيعها على غير المستحقين.

كما اشترط النظام 70 صهريج من المازوت، مقابل إدخال 30 صهريج للمناطق المنكوبة بحلب.

وأضافت المصادر، بأن الهلال الأحمر الكردي سيعود إلى القامشلي في حال استمرار النظام السوري على فرض شروطه.

وأشار المرصد السوري الأحد، إلى أن قوات النظام اشترطت لدخول قوافل الهلال الأحمر الكردي و”الإدارة الذاتية”، للمناطق المنكوبة في حلب، دخول صهاريج المحروقات، والاستحواذ على نصف القوافل من بينها سيارات إسعاف كشرط أساسي، بعد انتظار القافلة أكثر من 24 ساعة عند بوابة معبر التايهة في ريف منبج.