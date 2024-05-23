قافلة الإعلام السياحي الخليجي في الرياض الأسبوع المقبل للمشاركة في معرض الرياض للسفر

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تستقبل عاصمة المملكة العربية السعودية – الرياض – في مطلع الأسبوع المقبل قافلة الإعلام السياحي الخليجي والتي من المقرر أن تصل للرياض يوم الأحد من كافة دول الخليج العربي.

وتضم القافلة عددا من الإعلاميين والمصورين ورواد للتواصل الاجتماعي.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي خالد آل دغيم في تصريح صحفي بأن الجمعية السعودية أعدت القافلة لتكون ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للسفر الذي ينطلق في الرياض “الإثنين والثلاثاء والأربعاء” من الاسبوع على خلفية شراكة جمعية الإعلام السياحي شراكة إعلامية لفعاليات معرض الرياض للسفر في نسخته الرابعة عشر.

وقال آل دغيم إن الجمعية أعدت برنامجا متكاملا لزيارة المعالم البارزة في مدينة الرياض والآثار والمتاحف والمشاركة في معرض الرياض الدولي للسفر وسوف تزور القافلة حي طريف التاريخي وحي البجيري ويلتقي الإعلاميين الخليجيين بمسؤولين وشخصيات في القطاع السياحي.