قافلة “طيف عزيز” تبدأ أعمالها بمحافظة طريف

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وصلت اليوم إلى محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية قافلة “طيف عزيز” إحدى مشاريع جمعية أسر التوحد بالشراكة مع “مركز طيف عزيز” للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد وذلك في حديقة الإسكان.

وتتضمن القافلة حافلة مصممة لتكون عيادات متكاملة ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات المتطورة لتساعد زوار القافلة على اكتشاف التوحد من خلال الإجابة المباشرة على أسئلة الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك، كما تُمكِّن الزوار من خوض تجربة عيش التوحد الافتراضية.

وتهدف القافلة إلى مساندة أسرة ذوي اضطراب طيف التوحد وتقديم خدمات متعددة تشمل التوعية والاكتشاف المبكر للاضطراب باستخدام وسائل تقنية متطورة، وإيصال الخدمات الصحية من خلال ربطهم بمقدمي خدمات الرعاية وفق موقعهم الجغرافي لتقديم الاستشارات المهمة لهم وحجز مواعيد مجدولة مع أطباء وأخصائيين من خلال عيادة الجمعية، بالإضافة للإسهام في مسح إحصائي دقيق بأعداد المصابين باضطراب طيف التوحد.

يذكر أن القافلة ستجوب 12 ألف كيلو متر حول المملكة في رحلة تستمر نحو 4 أشهر، تمرٌ خلالها بـ ” 53 “مدينة ومحافظة وقرية في “13 “منطقة إدارية.