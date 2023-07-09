قافلة “طيف عزيز” تستقبلُ الزوارَ في منطقة الجوف

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استقبلت قافلة “طيف عزيز” إحدى مشاريع جمعية أسر التوحُّد بالشراكة مع مركز طيف عزيز للاضطرابات النمائية والسلوكية واضطراب طيف التوحد، أكثر من (٧٠٠) زائر بمحافظات منطقة الجوف (القريات، ودومة الجندل، وطبرجل)، وذلك خلال زيارتهم المنطقة.

وقدَّمت نحو (٢٥٠) استشارة مباشرة ورقمية،فيما بلغ عدد الاستبيانات الإلكترونية (١١٠) استبيانات.

وتهدف القافلة إلى مساندة أُسر ذوي اضطرابات طيف التوحد،وتقديم خدمات متعددة لهم،من خلال ربطهم بمقدميّ الرعاية وفق موقعهم الجغرافي،التي تشمل التوعية والاكتشاف المبكر،وذلك باستخدام وسائل تقنية متطورة،إضافة إلى تقديم الاستشارات المباشرة على أيدي كوادر متخصصة في المجال (حضورياً وعن بعد) من خلال عيادة مجهزة داخل القافلة.

يذكر أن القافلة ستصل غداً الأحد إلى مركز صوير،ويوم الاثنين إلى مدينة سكاكا.