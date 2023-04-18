قال لمديره سأصبح يوما ما في مكانك.. قريان الهاجري يروي مواقف مؤثرة في حياته (فيديو)

كشف قريان الهاجري، الملقب بـ صقر الصحراء، أبرز محطاته العملية ومصادر حصوله على خبرته.

وقال الهاجري، خلال ظهوره في برنامج “اللقاء من الصفر”، المذاع على قناة إم بي سي: “لاحظت موقع مكتب أرامكو للتوظيف، وطلبت من والدتي الدعاء لي وتقدمت للعمل وتم قبولي بسرعة”.

وأضاف: “كنت أعمل عاملًا لكن ظل هدفي الدائم أن أطور نفسي وأكون مسؤولًا في الشركة التي أعمل بها وقلت لمديري بأن هدفي أن أكون في ذات موقعه وقد أبدى إعجابه بذلك ولم يمضِ العام حتى تحقق لي ما أردت”.

وعن أهم المواقف التي تعرض لها، قائلًا: “اضطررت يومًا للبقاء في الصحراء بسبب الضباب، مشيرًا إلى أنه تمت ترقيته للعمل المكتبي”.

قال لمديره سأصبح يوما ما في مكانك انتظرونا الليلة في #اللقاء_مع_قريان_الهاجري

الثانية صباحا بتوقيت السعودية على MBC1@Mofeed_n يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/drknXpTzBK#قريان_الهاجري#اللقاء_من_الصفر#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/60871FrJ69 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 17, 2023

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