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قال لمديره سأصبح يوما ما في مكانك.. قريان الهاجري يروي مواقف مؤثرة في حياته (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 18 أبريل 2023 - 4:14 مساءً
  • كشف قريان الهاجري، الملقب بـ صقر الصحراء، أبرز محطاته العملية ومصادر حصوله على خبرته.

وقال الهاجري، خلال ظهوره في برنامج “اللقاء من الصفر”، المذاع على قناة إم بي سي: “لاحظت موقع مكتب أرامكو للتوظيف، وطلبت من والدتي الدعاء لي وتقدمت للعمل وتم قبولي بسرعة”.

وأضاف: “كنت أعمل عاملًا لكن ظل هدفي الدائم أن أطور نفسي وأكون مسؤولًا في الشركة التي أعمل بها وقلت لمديري بأن هدفي أن أكون في ذات موقعه وقد أبدى إعجابه بذلك ولم يمضِ العام حتى تحقق لي ما أردت”.
وعن أهم المواقف التي تعرض لها، قائلًا: “اضطررت يومًا للبقاء في الصحراء بسبب الضباب، مشيرًا إلى أنه تمت ترقيته للعمل المكتبي”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 18 أبريل 2023 - 4:14 مساءً
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wafaa elshahat

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