قبعات مضادة للغش

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انتشرت على شبكات التواصل بشكل كبير صور تصاميم أغطية للرأس، لافتة، يعرف بعضها باسم «القبعات المضادة للغش» في الفلبين. وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن صوراً أظهرت طلبة في إحدى كليات الفلبين، وهم يرتدون هذه القبعات التي تغطي رؤوس الطلبة، حسب «سكاي نيوز».

ولم يقتصر الأمر على القبعات، بل امتد إلى أغطية وصناديق تغطي الرأس، بحيث لا تسمح للطالب بالنظر في ورقة زميله الذي يجلس بجواره أثناء الامتحان. وبدأت الحكاية عندما طُلب من الطلبة في مدينة ليغازي أن يرتدوا هذه الحلة، لمنعهم من النظر إلى أوراق زملائهم.