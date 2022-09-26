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قبل أن يستشهد بلحظات.. عمل إنساني أقدم عليه وكيل رقيب فهد الكليب لحماية عائلة

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 5:25 مساءً

قال شقيق الشهيد وكيل رقيب فهد الكليب، إن أخيه الراحل عقب قيامه بمساعدة أم وأبنها لعبور الشارع وعقب عودته لنقطة تمركزه قبل أن يفارق الحياة، مؤكدًا أن بعد الحادث كان هناك تواصل كامل من قيل المسؤلين في الممكلة بوزارة الداخلية أولا بأولا.

عمل إنساني قبل استشهاد وكيل رقيب فهد الكليب

وأضاف خلال حديثه مع قناة “الإخبارية” أن تواصل قيادات وزارة الداخلية أثلج صدورنا، ومنذ بداية الحادث وهناك تواصل مستمر بين المسؤولين وأفراد الأسرة.

وتابع: أن شيقيق أقدم على عمل إنساني قبل أن يفارق الحياة وساعد على الحفاظ على أسرة من فقدان أي من طرفها، وساعد والدة وابنها على عبور على الشارع خوفا عليهم من السيارات.

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 26 سبتمبر 2022 - 5:25 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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