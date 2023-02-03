قبل أيام من بدء إيداع الدعم.. “حساب المواطن” يوضح المقصود بحالة الاعتراض “منتهية”

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وضح برنامج “حساب المواطن” المقصود بظهور حالة “الاعتراض” منتهية لدى بعض المستفيدين من دعم البرنامج.

وأكد في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، ردا على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أن حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض، وفي حال تمت الموافقة عليه بعد تاريخ “10 يناير” سيتم دراسة الأهلية.

وأضاف أنه سيتم إبلاغ المستفيد باستيفاء شروط الأهلية عن طريق حساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “مارس”.

الجدير بالذكر أن برنامج” حساب المواطن” سيبدأ إيداع الدعم للدفعة 63 دفعة شهر فبراير الجاري، يوم الخميس المقبل الموافق 9 فبراير، لكون يوم 10 فبراير سيوافق يوم الجمعة.