قبل اللجوء للمكملات.. “الصحة”: برتقالة متوسطة الحجم تكفي احتياجك اليومي الكامل من فيتامين “C”

نصحت وزارة الصحة بالبحث عن المصادر الطبيعية لفيتامين سي؛ لسد احتياجات الجسم قبل اللجوء للمكملات، لافتة إلى أن برتقالة متوسطة الحجم تكفي احتياجك اليومي الكامل منه.