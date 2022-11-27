قبل المواجهة المرتقبة.. نتائج مباريات الأخضر ضد المكسيك

يلتقي في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء المقبل، المنتخب الوطني مع منتخب المكسيك في مباراة مهمة وصعبة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تجري في قطر.

ومن المنتظر أن يجري اللقاء على ملعب “لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة.

وأهدر المنتخب السعودي فرصة التأهل مباشرة في الجولة الثانية بعد الخسارة أمام المنتخب البولندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتها على ملعب المدينة التعليمية مساء أمس السبت.

ويتصدر المنتخب البولندي المجموعة الثالثة برصيد 4، بعد فوزه على الأخضر، والتعادل في الجولة الأولى أمام المكسيك بدون أهداف، ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني متفوقا على الاخضر بفارق الأهداف، الذي يحتل المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الثالثة.