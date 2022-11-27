قبل المواجهة المرتقبة.. نتائج مباريات الأخضر ضد المكسيك

يلتقي في الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الأربعاء المقبل، المنتخب الوطني مع منتخب المكسيك في مباراة مهمة وصعبة، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تجري في قطر.
ومن المنتظر أن يجري اللقاء على ملعب “لوسيل” في العاصمة القطرية الدوحة.
وأهدر المنتخب السعودي فرصة التأهل مباشرة في الجولة الثانية بعد الخسارة أمام المنتخب البولندي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتها على ملعب المدينة التعليمية مساء أمس السبت.
ويتصدر المنتخب البولندي المجموعة الثالثة برصيد 4، بعد فوزه على الأخضر، والتعادل في الجولة الأولى أمام المكسيك بدون أهداف، ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني متفوقا على الاخضر بفارق الأهداف، الذي يحتل المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الثالثة.
وسيضمن منتخب السعودية تأهله رسميا في حال فوزه على المنتخب المكسيكي، دون النظر لنتيجة مباراة الأرجنتين مع وبولندا في نفس الجولة.
سبق للأخضر أن التقى منتخب المكسيك في خمس مباريات سابقة بين الرسمية والودية، ولم يحقق أي فوز خلال هذه المواجهات.
- كانت المواجهة الأولى في كأس العالم للقارات1988، وخسرت السعودية بهدفين دون رد.
- والتقى المنتخبين في مباراة ودية في نفس العالم 1988، وخسر الأخضر بهدفين لهدف
- واكتسح المكسيك المنتخب السعودي في كأس العالم للقارات بخماسية عام 1997
- والتقى المنتخبان وديان في نوفمبر 2011، وانتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين.
- لعب المنتخب المكسيكي مع المنتخب السعودي بكأس العالم للقارات 1997، وانتهت بفوز المكسيك بنتيجة (5-1)