قبل المواجهة المرتقبة.. نجم هولندا: ميسي أفضل لاعب في كل العصور

يتجه كأس العالم إلى المراحل الأخيرة، حيث تقام مباريات ربع النهائي يوم الجمعة، لم يتبق سوى ثمانية فرق من 32 منتخبًا، والأمور تزداد جدية حيث أن اختيار ربع النهائي هو المواجهة بين هولندا والأرجنتين يوم الجمعة.

ويدخل الفريقان في حالة جيدة ومن الصعب الاتصال بهما، وإذا كان هناك صانع فرق محتمل واحد يبرز فوق البقية، فهو بالطبع ليونيل ميسي، مهمة هولندا هي إيقافه والتأكد من عدم تأثيــــره بشكل كبير على المباراة.

لا أفكر في ميسي

كيفية تحييد التهديد الذي يمثله ميسي هو سؤال المليون دولار لأي فريق يواجه الأرجنتين، قليلون هم من يديرونها، لكن معظمهم سيقضون وقتًا طويلاً في التخطيط لاستراتيجياتهم، ولكن المدافع الهولندي ناثان أك قال إنهم لم يتحدثوا كثيرًا عن مهاجم باريس سان جيرمان بالمعسكر.

وقال أك “ميسي أحد أفضل اللاعبين في كل العصور، وإيقافه سيكون صعبًا للغاية لم نتحدث عن ذلك بعد ، لقد مررنا ببضعة أيام مريحة ولم نفكر في ميسي بعد، الأمر لا يقتصر على ميسي فقط، فهم يمتلكون لاعبين رائعين آخرين وستكون مباراة رائعة”.

أكثر من ميسي

وتحدث آكي مدافع مانشستر سيتي عن زميله في الفريق جوليان ألفاريز، الذي سيصطف ضده من أجل التغيير يوم الجمعة: “كلاعب هو تقني للغاية، من الصعب جدًا مراقبته حتى في التدريبات، إنه حاد للغاية، لمسة نهائية جيدة، لذا سيكون الأمر صعبًا”.

وأضاف: “إنه لاعب رائع ولكنه أيضًا رجل رائع خارج الملعب، إنه هادئ بعض الشيء، لا يزال يتعلم اللغة الإنجليزية وهو يأتي من بيئة مختلفة ، لذلك كل شيء جديد بالنسبة له ، لكنه يتأقلم بشكل جيد حقًا.”