قبل انضمامه للاتحاد.. 8 سعوديين حاليين لعبوا ضد كريم بنزيما

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لن تكون مواجهة النجم الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا إلى نادي الاتحاد أمام نجوم الكرة السعودية الأولى من نوعها، فقد سبق أن لعب ضد عدد منهم في مناسبات سابقة سواء ودية أو رسمية.

ويعد اللاعبون السعوديون التسعة الأبرز الذين لعبوا أمام بنزيما من قبل هم نجوم الهلال: سالم الدوسري، وعبدالله المعيوف، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، وعلي البليهي، وسعود عبدالحميد، وعبدالله الحمدان، وخليفة الدوسري.

وكانت المواجهة البارزة عندما قاد بنزيما هجوم فريقه السابق ريال مدريد أمام الهلال في نهائي كأس العالم للأندية الذي انتهي بفوز الملكي، وقد نجح مهاجم الاتحاد في تسجيل هدف في شباك المعيوف في هذا اللقاء.