قبل انطلاق الجولة الـ9.. تعرف على ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

بعد توقف استمر حوالي 60 يومًا، الدوري السعودي يستعد للاستئناف مرة أخرى، بعد انتــــــهاء مشاركة المنتخب السعودي لكرة القدم في مونديال قطر 2022، حيث ينتظر عشاق أندية الأخضر عودة المسابقات المحلية.

مشوار الأخضر بالمونديال

وتوقفت البطولة بعد استكمال الجولة الثامنة في منتصف أكتوبر الماضي، حيث قدم الأخضر معسكرات إعداد وذلك من أجل الاستعداد الجيد للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022، وانتهت رحلة الأخضر من دور المجموعات.

وتمكن المنتخب السعودي من الفوز في المباراة الأولى ضد الأرجنتين بهدفين لهدف، حيث حقق انتصار تاريخي، وفي ثاني جولة خسر المنتخب السعودي ضد بولندا بعد مواجهة قوية جدًا، ثم خسارة ضد المكسيك في المونديال.

مواعيد الجولة الـ 9 بالدوري

وتستأنف منافسات دوري روشن السعودي، خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، حيث يــــشهد اليوم الأول خمس مباريات قوية، حيث يقابل ضمك نظيره الاتفاق، فيما يصطدم الخليج في الفيحاء، والتعاون ضد العدالة، والوحدة والفتح، فيما يواجه الشباب منافسه الاتحاد.

وفي اليوم الثاني والأخير من الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي والتي ستقام في يوم الجمعة المقبل، ثلاث مباريات قوية حيث يواجه الطائي نادي أبها، والرائد ضد نادي النصر، والهلال ضد الباطن.

ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب دوري روشن السعودي على النحو التالي:

1- الشباب 22 نقطة.

2- النصر 19 نقطة.

3- الاتحاد 18 نقطة.

4- الهلال 17 نقطة.

5- التعاون 17 نقطة.

6- ضمك 15 نقطة.

7-الطائي 15 نقطة.

8- الفتح 12 نقطة.

9- أبها 10 نقاط.

10- الاتفاق 9 نقاط.

11- الرائد 9 نقاط.

12- الوحدة 7 نقاط.

13- العدالة 4 نقاط.

14- الخليج 4 نقاط.

15- الفيحاء نقطتين.

16- الباطن نقطة واحدة.

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