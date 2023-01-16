قبل انطلاق الجولة.. جدول ترتيب دوري يلو 2022_2023

تشتعل المنافسات في دوري يلو السعودي “الدرجة الأولى، حيث يسعى كلًا من الفيصلي ونظيره الأهلي إلى الصعود لـ دوري الأضواء والشهرة من جديد، من أجل مواصلة نجاحهم السابق في البطولة المحلية الأشهر في الخليج.

موعيد مباريات دوري يلو اليوم

تقام ثلاث مباريات في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى، اليوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر.

ويُقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض ضد القـــيصومة في تمام الساعة الثالثة والنصف إلا خمس دقائق، وسيقام اللقاء، على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز.

وتنطلق مباراة الخلود والعروبة، على ملعب نادي الحزم، في نفس التوقيت، فيما تٌقام مواجهة الجبليين والعين في الساعة الرابعة إلا ثلث بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي “حائل”.

جدول ترتيب دوري يلو

1-الفيصلي: 33 نقطة

2-الحزم: 31 نقطة

3-الأخدود: 30 نقطة

4-الأهلي: 28 نقطة

5-الرياض: 28 نقطة

6-العربي: 26 نقطة

7-جدة: 22 نقطة

8-القيصومة: 21 نقطة

9-الجبلين: 21 نقطة

10-العروبة: 20 نقطة

11-الخلود: 18 نقطة

12-هجر: 18 نقطة

13-القادسية: 17 نقطة

14-أحد: 15 نقطة

15-العين: 15 نقطة

16-نجران: 14 نقطة

17-الساحل: 13 نقطة

18-الشعلة: 10 نقطة.

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