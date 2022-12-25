قبل ديربي الرياض.. الجولة العاشرة تنصف الهلال ضد النصر

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يستعد بقوة لمواجهة الهلال، في ديربي الرياض، حيث يأمل العالمي في تحقيق الثلاث نقاط للمنافسة بقوة على بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين وذلك بعد تصدر الترتيب.

موعد ديربي الرياض

ومن المقرر، أن يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الهلال ضمن منافســـات ديربي الرياض على ملعب مرسول بارك غدًا الاثنين عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

في إطار الجولة العاشرة، يدخل النصر متصدرًا لجدول الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق مباراة لصالح الشباب الذي يستاوى معه في النقاط ويأتي في الوصافة بفارق الأهداف، فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

مواجهات سابقة بينهم

النصر والهلال، اصطدموا 3 مرات في شهر ديسمبر، وكانت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي، حيث كانت المرة الأخيرة بين الفريقين في موسم 2001-2002، ولكن كيف كانت النتائج؟..

1_المرة الأولى كانت في الـ 7 ديسمبر 1989، حيث حقق نادي الهلال فوزًا غاليًا على مضيفه النصر بهدف دون رد، وكان اللقاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز.

2_ المرة الثانية، تقابل الفريقان في 21 ديسمبر 1990، حيث انتهت مباراة ديربي الرياض حينها بالتعادل السلبي، وكانت ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري السعودي.

3_ التقى الفريقين بتاريخ 4 ديسمبر 2001، حيث انتهت المباراة التي جاءت في الجولة العاشرة بين الفريقين بالتعادل السلبي، ليملك الهلال التفوق الوحيد في مواجهات الجولة العاشرة.

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