قبل ديربي الرياض.. تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والنصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نادي النصراليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة العودة للمنافســة على الصدارة.

ويرغب نادي النصر تحقيق فوز جديد من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الهلال، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، بعد سلسلة الهزائم الأخيرة التي لحقت به.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الهلال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة التاســعة بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد الهلال اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

وسبق للهلال والنصر أن التقيا في 29 مواجهة، في مسابقة الدوري السعودي للمحتــرفين، منذ موسم 2008-2009 الذي شهد تطبيق نظام الاحتراف، حيث حقق الهلال 14 فوزًا، مقابل 9 انتصارات للنصر، و6 تعادلات بين الفريقين، كما سجل الهلال 52 هدفًا، واستقبل 34 هدفًا من النصر.

وكانت مباراة الدور الأول، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين النصر والهلال بنتيجة (2-2)، على ملعب مرسول بارك.

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