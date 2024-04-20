قبل فوات الأوان ولهؤلاء النساء.. “قلة النوم”.. مِن لا أعراض إلى خطر يهدّد الحياة

ويشير إلى أن الأغلبية العظمى من الأفراد ليس لديهم أي أعراض على الإطلاق، خاصة في المراحل المبكرة، وقد يعاني بعض الأشخاص أعراضاً، مثل: الإرهاق وفقدان الذاكرة وآلام البطن، وبشكلٍ عام، لا يسبّب مرض الكبد الدهني أعراضاً كبيرة إلا بعد فوات الأوان، ويرتبط المرض أيضاً بزيادة خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.