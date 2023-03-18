قبل مواجهة المصالحة واستعادة الصدارة.. تعرف على تاريخ مواجهات النصر وأبها بالدوري

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي النصر لمواجهة أبها على ملعب مرسول بارك في الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى النصر للتصالح مع الجماهير والعودة للصراع بقوة في دوري روشن، خاصـــة بعد الخسارة المفاجئة أمام الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري بهدف دون رد، حيث تـــصدر العميد جدول الدوري.

في الجولة 21 من الدوري السعودي، يواجه نادي النصر خصمه أبها اليوم في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة يوم السبت، حيث تذاع بشبكة قناة SSC المالك الحصري لحقوق البث لـ الأحداث الرياضية السعودية.

تاريخ المواجهات السابقة

لعب نادي النصر ضد نظيره أبها 11 مرة في الدوري السعودي للمحترفين ، وحقق نادي العاصمي 5 انتصارات و 3 هزائم ، وتعادل الفريقان 3 مرات ، وسجل العلمي 21 هدفا واستقبلت شباكه 12 هدفا.

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