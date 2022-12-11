قبل مواجهتهما بنصف نهائي المونديال.. اشتباكات للجماهير الفرنسية والمغربية بباريس

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شهد شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، اشتباكات للجماهير الفرنسية والمغربية مع الشرطة الفرنسية عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

واحتشد آلاف المشجعين الفرنسيين والمغاربة في الشانزليزيه فور انتهاء المباراة للاحتفال بانتصار فرنسا على إنجلترا والمغرب على البرتغال، حيث هتفوا ورفعوا الأعلام وسط انتشار كبير للشرطة.

بدورها أطلقت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين، بعدما دخل عدد منهم في اشتباكات وتحطيم واجهات متاجر، إلى جانب إشعال النيران بشارع فريدلاند القريب من الشانزليزيه.