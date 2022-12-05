قبل وبعد النصر.. أين يوجد رونالدو بين أعلى الرياضيين أجرًا في العالم؟

كشفت صحيفة الماركا الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو سينضم إلى فريق النصر اعتبـــارًا من 1 يناير 2023، وسينتقل لاعب كرة القدم البرتغالي بعقد لمدة عامين ونصف مع العالمي، كما ورد الأسبوع الماضي من قبل.

إنتهاء علاقته مع النصر

وأنهى المهاجم علاقته مع مانشستر يونايتد قبل أيام فقط من انطلاق مونديال قطر، مما جعله حرا في التفاوض مع أي فريق، حيث فسخ تعاقده مع الفريق بعد التصريحات القوية التي قالها ضد الإدارة الفنية لـ الشياطين الحمر.

وذكرت الصحيفة، أن رسوم تسجيل الدخول تكون “أقل بقليل من 100 مليون يورو” مصحوب بحوافز مالية عن طريق الإعلانات، مما سيجعل البرتغالي أعلى رياضي في العـالم أجراً، ستكون القيمة الإجمالية لعقد الدون مع النصر قريبة من 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

رونالدو قبل وبعد النصر

وفي حالة تأكيد، انضمام رونالدو لـ “النصر” وفي حالة إتمام صفقة النصر، فإن رونالدو سيكون الأعلى أجرًا في العالم، براتب 200 مليون يورو ف، أي ما يعادل حوالي 211 مليون دولار في الموسم الواحد.

إليكم قائمة بأعلى 10 رياضيين أجرًا في العالم

1- ليونيل ميسي: 130 مليون دولار.

2- ليبرون جيمس: 121.2 مليون دولار.

3- كرستيانو رونالدو: 115 مليون دولار.

4- نيمار دا سيلفا: 95 مليون دولار.

5- ستيفن كوري: 92.8 مليون دولار.

6- كيفن دورانت: 92.1 مليون دولار.

7- روجر فيدرر: 90.7 مليون دولار.

8- كانيلو ألفاريز: 90 مليون دولار.

9- توم برادي: 83.9 مليون دولار.

10- جيانيس أنتيتوكونمبو: 80.9 مليون دولار.