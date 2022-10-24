قبل يوم من حدوثه.. الزعاق يوضح أسباب كسوف الشمس (فيديو)

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، طريقة حدوث ظاهرة كسوف الشمس.

مسار القمر والأرض

وقال الزعاق إن الأرض تدور حول الشمس، في حين يدور القمر حول الأرض، ويميل مسار فلك القمر على مسار فلك الأرض بمقدار 5 درجات.

وأضاف أن مساري الشمس والقمر يتقاطعان في نقطتين، تسمى الأولى نقطة العقدة الصاعدة، حينما تكون الشمس إلى أعلى، والثانية العقدة الهابطة حينما تكون الشمس إلى الأسفل.

موعد كسوف الشمس وخسوف القمر

وإذا وقع القمر بين الشمس والأرض، في وقت الاستسرار، بنهاية الشهر القمري، حدث كسوف الشمس، وإذا وقعت الأرض بين الشمس والقمر، في وقت الاستقبال، في منتصف الشهر القمري، حدث خسوف القمر.

وتحدث ظواهر خسوف القمر وكسوف الشمس، بشكل طبيعي ومعتاد، كل 18 عاما تقريبا، وتقع على مستوى الكرة الأرضية سنويا، ليس أقل من مرتين د، وليس أكثر من 7 مرات، فيكون خمس إلى 4 حوادث خسوف للقمر، وثلاثة إلى حادثتين كسوف للشمس.

الكسوف الأخير الثلاثاء

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن كامل مناطق المملكة، تشهد كسوفا جزئيا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، وذلك يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 من أكتوبر.

وأفادت “فلكية جدة” بأن المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية تشهدان الكسوف بنسبة أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى وذلك بين 01:30 بعد الظهر و 03:50 عصراً.

ويعتبر الكسوف المنتظر هو الثاني والأخير سنة 2022، وستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و 7 دقائق، إبتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%) وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا.