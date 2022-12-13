قبل 24 عاما.. تعرف على أول مغربي شارك في نهائي كأس العالم

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، السبت على ملعب المدينة التعليمية، ليصبح المغرب أول منتخب عربي أفريقي يتأهل للدور نصف النهائي بتاريخ كأس العالم.

ويراهن الجمهور على تأهل المغرب للدور النهائي، حال تخطي عقبة فرنسا في نصف النهائي المقرر لها يوم الأربعاء، ولكن لن يكون لاعبي المغرب أول من يخوضوا نهائي كأس العالم، ولكن هناك مغربيا آخر خاض مباراة التتويج بالمونديال، قبل 22 عاما من الآن.