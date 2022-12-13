قبل 24 عاما.. تعرف على أول مغربي شارك في نهائي كأس العالم

تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم، بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد، السبت على ملعب المدينة التعليمية، ليصبح المغرب أول منتخب عربي أفريقي يتأهل للدور نصف النهائي بتاريخ كأس العالم.
ويراهن الجمهور على تأهل المغرب للدور النهائي، حال تخطي عقبة فرنسا في نصف النهائي المقرر لها يوم الأربعاء، ولكن لن يكون لاعبي المغرب أول من يخوضوا نهائي كأس العالم، ولكن هناك مغربيا آخر خاض مباراة التتويج بالمونديال، قبل 22 عاما من الآن.
تولى الحكم الدولي المغربي السابق سعيد بلقونة، تحكيم المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 1998 بين البرازيل وفرنسا، والتي توجت بها الديكة.
وأصبح سعيد بلقولة الذي توفى عن 45 عاما سنة 2002، أول حكم عربي إفريقي يدير مباراة نهائية بكأس العالم لكرة القدم.