قبل 7 سنوات.. مشجع يتنبأ ببطل كأس العالم قطر 2022

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة لمسجع أرجنتيني أشعلت السوشيال ميديا، والتي يتوقع فيها بطل نسخة كأس العالم المقامة حاليا في الدوحة.

واشتهر المشجع الأرجنتيني خوسيه ميجيل بولانكو، بالترحال خلف منتخب بلاده في المونديال، وبات خلال الساعات الماضية من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقعاته في عام 2015 للنهائي بطولة كأس العالم 2022.

وكتب بولانكو وقتها: 18 ديسمبر 2022، ليو ميسي في الرابعة والثلاثين من العمر سيتوج بكأس العالم ويصبح الأفضل في التاريخ، راجعوا معي بعد سبع سنوات.

وتمت إعادة نشر التغريدة أكثر من 25 ألف مرة حتى الآن، وعلق المشجع عليها بأنه حاليا في قطر ويخشى من تأثيرها العكسي بأن تصبح نحسا على بلاده قبل النهائي.

December 18, 2022. 34 year old Leo Messi will win the World Cup and become the greatest player of all times. Check back with me in 7 years.

— José Miguel Polanco (@josepolanco10) March 20, 2015