قتلى وجرحى بإطلاق نار في أتلانتا الأمريكية

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قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون اليوم (الأربعاء) في مدينة أتلانتا الأمريكية، جراء إطلاق مسلح النار على عدة أشخاص وسط المدينة بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي.

وقالت شرطة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية: قُتل شخص ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى، موضحة أنها تبحث عن مسلح أطلق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي، وقالت الشرطة لشبكة CNN الأمريكية إن مطلق النار معروف لديهم ولا يزال طليقاً.

ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صوراً يظهر فيها مطلق النار المشتبه به وهو يرتدي هودي (قميص له قلنسوة رأس)، قائلة إنه يعتقد أنه مطلق النار النشط بناءً على التحقيق الأولي.

وشوهدت عدة سيارات إطفاء وعربة شرطة مصفحة وعناصر من مكتب شرطة مقاطعة فولتون في مكان الحادث.

وكتبت إدارة الشرطة في تغريدة على حسابها في تويتر إن مطلق النار كان داخل مبنى في شارع ويست بيتشتري، بين الشارعين 12 و13، مبينة أن الضحايا سقطوا في مبنى وسط المدينة، وأنها تحقق في إطلاق نار في مبنى في حي ميدتاون.