قتيلان في قصف روسي على زابوريجيا الأوكرانية

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قُتل رجل وامرأة في غارة روسية السبت استهدفت مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال المسؤول المحلي أناتولي كورتيف عبر قناته في تطبيق تلغرام إن “صاروخا معاديا أصاب منطقة مفتوحة. لسوء الحظ قتل رجل وامرأة”، مضيفا أن امرأة أخرى أصيبت.

وتابع أن “عصف الانفجار دمّر نوافذ مبان شاهقة وألحق أضرارا بمبنى مؤسسة تعليمية ومتجر كبير”.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا من آثار الهجوم تظهر واجهة ورفوف متجر كبير مدمرة بسبب تأثير الانفجار.

بحسب القوات المسلحة الأوكرانية، أطلق الجيش الروسي “خمسة صواريخ ونفذ 19 غارة جوية” خلال اليوم الماضي واستهدف “30 مرة بأنظمة راجمات صواريخ مواقع” للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.