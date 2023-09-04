قتيلان وستة جرحى جراء إطلاق نار في أوتاوا

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قُتل شخصان وأصيب ستّة آخرون مساء السبت في أوتاوا خلال إطلاق نار في موقف للسيّارات تابع لموقع كان يُقام فيه حفلا زفاف مُنفصلان، حسبما ذكرت الشرطة التي لم تستبعد أيّ فرضيّة.

وقال شاهد لوكالة فرانس برس “سمعتُ طلقات ناريّة سريعة وصراخا، ثمّ حصل توقّفٌ قبل إطلاق 15 أو 16 طلقة أخرى على الأقلّ”.

وأعلنت شرطة أوتاوا أنّ رجُلين يبلغان 26 و29 عاما يعيشان في تورونتو قُتِلا.

وأضافت أنّ ثمّة أميركيّين أيضا بين المصابين الستّة، مؤكّدة أنّ حياتهم ليست في خطر.

وقع إطلاق النار الساعة 22,21 بالتوقيت المحلّي داخل موقف سيّارات في مركز للمؤتمرات في جنوب المدينة، حيث كان يُحتفَل بزفافَين مُنفصلَين في الوقت نفسه.

وتابع الشاهد “حصلت فوضى. فرّ الناس وهم يركضون في كلّ الاتّجاهات”، مشيرا إلى أنّ عناصر الشرطة انتشروا سريعا وبأعداد كبيرة في مكان الواقعة.

وليس لدى الشرطة “أيّ دليل” يؤكّد أو يشير إلى أنّ إطلاق النار هو جريمة كراهية “ترتبط بالعرق أو المعتقدات الدينيّة”، حسبما قال المفتّش في الشرطة مارتن غرولكس لوكالة فرانس برس، مضيفا “لكنّنا لا نستبعد هذا الخيار”.

شهد عدد من المدن الكنديّة زيادة ملحوظة في العنف المسلّح خلال السنوات الأخيرة، بحيث باتت عمليّات إطلاق النار “متكرّرة على نحو متزايد” وفق الحكومة الكنديّة.

منذ عام 2009، شهدت البلاد زيادة بنسبة 81% في جرائم العنف المرتبطة بالأسلحة الناريّة.